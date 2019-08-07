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В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда

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Фото: Global Look Press/David Chapman/imageBROKER.com
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Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе СвЖД.

Инцидент произошел на перегоне Ильмовка – Ревда двухпутного электрифицированного участка Дружинино – Решеты.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути и, по предварительным данным, повреждена контактная сеть, пишет ТАСС.

Отмечается, что вагоны были пустыми, угрозы экологии они не представляют. Пострадавших нет.

На место происшествия выехали восстановительные поезда из Екатеринбурга и Кузино.

«На время восстановительных работ пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Кузино», – добавили в СвЖД.

3 августа сообщалось, что в Канаде с рельсов сошел поезд с химикатами. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали местных жителей.

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