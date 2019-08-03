Поезд с химикатами сошел с рельсов в канадской деревне

В канадской деревне Ирвайн в провинции Альберта объявлена эвакуация после того, как поблизости с рельсов сошел поезд, перевозивший химикаты. Об этом сообщает CBC.

«Из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе 7 км от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район», — приводит «РИА Новости» сообщение службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции в субботу, 3 августа.

Местных жителей предупредили, что они могут подвергнуться воздействию химических веществ. В районе Сайпресс, где расположена деревня, как отмечается, объявлено чрезвычайное положение.

Ранее в ноябре прошлого года около 795 тыс. л нефти вытекло из-за аварии нефтепровода канадской компании TransCanada в США.