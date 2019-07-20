Грузовой поезд сошел с рельсов в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 20 июля.

Инцидент произошел на перегоне Собь-Харп. Пострадавших нет. В составе было 47 вагонов, 13 из них — с углем.

Из-за происшествия два поезда — из Лабытнанги в Москву и в обратном направлении — задержаны, поезд из Воркуты в Лабытнанги отменен.

К месту выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Коми.

Ранее 1 июля два человека погибли и еще четверо пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Псковской области. Предположительно, водитель машины выехал на переезд перед приближающимся поездом. Экстренного торможения оказалось недостаточно.