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Грузовой поезд сошел с рельсов в ЯНАО

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Фото: vk.com
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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 20 июля.

Инцидент произошел на перегоне Собь-Харп. Пострадавших нет. В составе было 47 вагонов, 13 из них — с углем.

Из-за происшествия два поезда — из Лабытнанги в Москву и в обратном направлении — задержаны, поезд из Воркуты в Лабытнанги отменен.

К месту выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Коми.

Ранее 1 июля два человека погибли и еще четверо пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Псковской области. Предположительно, водитель машины выехал на переезд перед приближающимся поездом. Экстренного торможения оказалось недостаточно.

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