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Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Билеты на поезд дешевле всего покупать за два месяца до отправления поезда — от 31 до 60 дней, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В некоторых случаях сэкономить получится почти вдвое — 48%, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении «Известий».

А вот чем ближе к дате отправления поезда, тем сильнее дорожают билеты. Самые невыгодные цены оказались в пределах 14 дней до отправления.

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Также выгода от более ранней покупки зависит от маршрута. Например, средняя цена на билеты по самому популярному направлению года Москва — Санкт-Петербург меняется следующим образом: за 61–90 дней до отправления поезда билет можно купить за 1082 рубля.

Затем цена снижается до 1000 рублей, однако дальше стоимость лишь увеличивается: 1113 рублей при покупке минимум за две недели и 1462 рубля, если вы решите купить билет непосредственно перед отъездом. Таким образом, экономия при оформлении билета за один-два месяца составит 32%, а за три месяца — 25%.

«Наше исследование динамики цен на самые популярные железнодорожные направления года показало, что дешевле — не значит сильно заранее», — отметил руководитель железнодорожного направления сервиса для планирования путешествий Максим Азаров.

Оказалось, что каждый второй билет по выгодной цене можно найти в период с 31 по 60 день до отправления состава. При покупке за три месяца сэкономить удастся только в 30% случаев. По словам Азарова, это хорошая новость для путешественников, потому что уменьшается вероятность того, что планы поменяются.

В апреле в России в рейс отправились поезда, на которые продавались первые невозвратные билеты. Закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования, вступил в силу 1 января 2019 года.

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