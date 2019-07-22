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Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Коми из-за размытых путей

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции «Керки» в Сосногорском районе Коми. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

«Из-за размыва пути по причине неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным пресс-службы МЧС республики, вагоны были гружены углем. Отмечается, что станция «Керки» будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов.

Пассажиров задержанных поездов будут перевозить автобусами до станций «Сосногорск» и «Ираель». Всего на данный момент задержаны четыре пассажирских поезда, будут задержаны еще 10.

20 июня сообщалось, что в Нижегородской области сошли с рельсов шесть вагонов с углем. ЧП произошло днем 20 июня на перегоне Тарталей–Каменище.

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