Режим ЧС объявили во Владивостоке из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владивостоке из-за продолжительных ливней. Об этом 28 августа сообщил мэр города Олег Гуменюк.

Решение о введении режима ЧС обсуждалось на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет градоначальник. По словам чиновника, стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре. В результате непрекращающихся ливней в течение последних дней подтопленными оказались дороги, пригородные территории, жилые дома. Кроме того, с косогоров сходят сели, уже обрушились несколько подпорных стен, пишет RT.

Гуменюк отметил, что из-за ливней городские реки уже переполнены и начинают выходить из берегов. Как пишет «Федеральное агентство новостей», уже принято решение сбросить воду из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Жителей города, чьи дома оказались затоплены, определили в пункт временного размещения на базе средней школы № 44.

В городе постоянно работают дорожные службы, проводится отвод воды, очищение от оползней и селей тротуаров и дорог. Также рабочие убирают поваленные деревья.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Горожанам напоминают об основных правилах безопасности и просят избегать использования личного транспорта. Также власти не советуют парковаться под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями. Режим ЧС будет действовать во Владивостоке до ликвидации последствий стихии, сообщает телеканал «360».

Сильные дожди продолжаются в Приморском крае вторые сутки. По информации мэрии Владивостока, к среде в городе выпало две месячные нормы осадков, пишет «Москва 24».

27 августа сообщалось, что уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см. По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток в Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых местах города возможно подтопление ряда участков некоторых улиц.