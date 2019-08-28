В Японии объявили об эвакуации около 850 тыс. человек из-за ливней

Власти Японии эвакуируют 847,5 тыс. человек из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

Эвакуация затронет жителей трех префектур — Сага, Фукуока и Нагасаки. По данным главного пожарного управления Японии, под угрозой разрушения оказались больше 355 тыс. жилищ в 14 городах, сообщает телеканал «360».

Ранее 28 августа «Федеральное агентство новостей» сообщало о трех погибших. Как уточняет сайт kp.ru, один из них скончался в Саге, когда его автомобиль смыло в реку. В этой же префектуре погибла женщина. Также жертвой бедствия стал житель Фукуоки.

В результате разгула стихии оказался затопленным железнодорожный вокзал города Сага. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток ожидаются сильные ливни на севере острова Кюсю и в других районах до самого Токио.

21 августа сообщалось, что семь человек погибли в Китае из-за наводнения.