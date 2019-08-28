Прямой эфир

В Японии объявили об эвакуации около 850 тыс. человек из-за ливней

0
Фото: Kyodo/via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Японии эвакуируют 847,5 тыс. человек из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

Эвакуация затронет жителей трех префектур — Сага, Фукуока и Нагасаки. По данным главного пожарного управления Японии, под угрозой разрушения оказались больше 355 тыс. жилищ в 14 городах, сообщает телеканал «360».

Ранее 28 августа «Федеральное агентство новостей» сообщало о трех погибших. Как уточняет сайт kp.ru, один из них скончался в Саге, когда его автомобиль смыло в реку. В этой же префектуре погибла женщина. Также жертвой бедствия стал житель Фукуоки.

В результате разгула стихии оказался затопленным железнодорожный вокзал города Сага. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток ожидаются сильные ливни на севере острова Кюсю и в других районах до самого Токио.

21 августа сообщалось, что семь человек погибли в Китае из-за наводнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
В Стамбуле затопило Большой базар

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019