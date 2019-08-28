В Японии объявили об эвакуации около 850 тыс. человек из-за ливней
Власти Японии эвакуируют 847,5 тыс. человек из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».
Эвакуация затронет жителей трех префектур — Сага, Фукуока и Нагасаки. По данным главного пожарного управления Японии, под угрозой разрушения оказались больше 355 тыс. жилищ в 14 городах, сообщает телеканал «360».
Ранее 28 августа «Федеральное агентство новостей» сообщало о трех погибших. Как уточняет сайт kp.ru, один из них скончался в Саге, когда его автомобиль смыло в реку. В этой же префектуре погибла женщина. Также жертвой бедствия стал житель Фукуоки.
В результате разгула стихии оказался затопленным железнодорожный вокзал города Сага. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток ожидаются сильные ливни на севере острова Кюсю и в других районах до самого Токио.
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報— NHKニュース (@nhk_news) August 27, 2019
九州北部で記録的な大雨となっていて、気象庁は佐賀県と福岡県、長崎県に大雨の特別警報を発表しました。
５段階の警戒レベルのうち最も高いレベル５にあたる情報で、最大級の警戒が必要です。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_video pic.twitter.com/d3kDJpVmzp
21 августа сообщалось, что семь человек погибли в Китае из-за наводнения.