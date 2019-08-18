В Стамбуле затопило Большой базар

Рынок Гранд-базар (или Большой базар) в историческом районе Стамбула Фатих затопило в результате мощных дождей. Об этом сообщает в субботу, 17 августа, Hürriyet Daily News.

Из-за обильных осадков затопленными оказались дороги, магазины, тоннели, подземные переходы. Торговцы на базаре пытаются спасти свой товар. В нескольких районах прекращено движение транспорта.

По данным британской телерадиовещательной компании, в результате наводнения погиб один человек. Как уточняется, бездомный утонул в подземном переходе.

В октябре прошлого года в Риме из-за дождя с градом затопило улицы и несколько станций метро. Ущерб от стихии в регионе Венето оценили в €1 млрд.