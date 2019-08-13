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Синоптики допустили наводнение в Приморье из-за тайфуна «Кроса»

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Фото: mchs.gov.ru
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Очередной тайфун, который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье. Это вызовет сильные дожди в регионе и может привести к большому наводнению.

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На акваторию выйдет мощный тайфун «Кроса», уточняется во вторник, 13 августа, на сайте Примгидромета. Дальнейшие расчеты траекторий стихии отличаются друг от друга. Предполагается, что тайфун может пройти над островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, или выйти на северо-восток Приморья.

При любом развитии событий стихия окажет влияние на погоду в регионе. В первом случае ожидаются ливни на востоке Приморья, во втором они пройдут также в верховьях рек Бикин и Большая Уссурка.

«Дожди на побережье будут сопровождаться ветром 17-22, у мысов порывами до 28 м/с. Высота волн в Заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой 2,5-3,5 м», — рассказали специалисты.

Всего в крае может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков. В связи с прогнозами ожидаются наводнения с высотой подъема уровня воды на реках в центре и западе края на 0,8-2 метра, на реках южных и восточных районов на 1,2-3 метра.

К самым паводкоопасным районам в Примгидромете отнесли Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский и Тернейский.

Ранее в августе тайфун «Лекима» обрушил на Приморье полумесячную норму осадков. Накануне сообщалось, что в южных регионах Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются обильные осадки из-за вторжения экс-тайфуна «Кроса».

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