Синоптики допустили наводнение в Приморье из-за тайфуна «Кроса»

Очередной тайфун, который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье. Это вызовет сильные дожди в регионе и может привести к большому наводнению.

На акваторию выйдет мощный тайфун «Кроса», уточняется во вторник, 13 августа, на сайте Примгидромета. Дальнейшие расчеты траекторий стихии отличаются друг от друга. Предполагается, что тайфун может пройти над островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, или выйти на северо-восток Приморья.

При любом развитии событий стихия окажет влияние на погоду в регионе. В первом случае ожидаются ливни на востоке Приморья, во втором они пройдут также в верховьях рек Бикин и Большая Уссурка.

«Дожди на побережье будут сопровождаться ветром 17-22, у мысов порывами до 28 м/с. Высота волн в Заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой 2,5-3,5 м», — рассказали специалисты.

Всего в крае может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков. В связи с прогнозами ожидаются наводнения с высотой подъема уровня воды на реках в центре и западе края на 0,8-2 метра, на реках южных и восточных районов на 1,2-3 метра.

К самым паводкоопасным районам в Примгидромете отнесли Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский и Тернейский.

Ранее в августе тайфун «Лекима» обрушил на Приморье полумесячную норму осадков. Накануне сообщалось, что в южных регионах Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются обильные осадки из-за вторжения экс-тайфуна «Кроса».