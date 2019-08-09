Более 4 тыс. пострадавших от наводнения детей направлены на отдых

Более 4 тыс. детей, проживающих в пострадавших от паводков районах Иркутской области, направлены на отдых. Их примут оздоровительные лагеря по всей стране.

По состоянию на 9 августа в лагеря поехали 4164 ребенка. Всего пострадавшими от наводнений числятся 5791 несовершеннолетний.

С заявлениями на получение путевок в администрацию обратились 5203 человека, после чего были составлены списки. Родители 588 детей от путевок отказались. Всего местные власти выделили 5262 путевки, пишет РЕН ТВ.

На данный момент формируется перечень дополнительных заездов детей в оздоровительные учреждения Иркутской области и за ее пределами.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

После этого президент России Владимир Путин прибыл в пострадавший регион и оценил обстановку, а также дал поручения МЧС и местным властям о компенсациях, поддержке и помощи населению.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводков. По данным МЧС России, в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило не менее 233 домов. Пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2,3 млрд рублей.