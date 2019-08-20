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Строительство дамбы развернули для защиты набережной в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Евгения Пустовит
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Спасатели, волонтеры и военные во вторник, 20 августа приступили к строительству водоналивной дамбы, которая должна защитить часть набережной Амура в Хабаровске.

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Как сообщили ТАСС в управлении по чрезвычайным ситуациям правительства Хабаровского края, длина дамбы составит 840 м, а высота — 80 см. Спасатели при помощи пожарных вскоре начнут наполнять дамбу водой, волонтеры насыпают песок в мешки.

Дамба должна защитить прогулочную зону, а также открытый бассейн, стадион, пешеходный фонтан и другие объекты. Утром во вторник, 20 августа уровень Амура у города составлял 600 см, достигнув опасной отметки. На набережной подтопило нижнюю прогулочную зону.

Также вода заполнила дворы, подвалы домов, участки ряда дорог. Гидрологи прогнозируют подъем воды до 630-680 см с учетом прошедших сильных ливней и сместившегося из Амурской области гребня паводка.

Жителям Амурской области, пострадавшим от паводка переведут 75 млн рублей. Деньги направят из резервного фонда правительства двумя траншами.

2 августа стало известно, что больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженностью 468 км пострадали в Амурской области из-за наводнения и дождевых паводков.

25 июля на территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. Паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи, который были отключены ради безопасности населения.

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