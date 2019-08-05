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Десятки дач ушли под воду на островах под Хабаровском

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Фото: 27.mchs.gov.ru
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Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за продолжающегося подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника, 5 августа, достиг отметки 443 см.

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Как сообщает МЧС по Хабаровскому краю, подтопило острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Там организована работа оперативных групп экстренных служб.

При этом в течение ближайших двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40–45 сантиметров. В центральных и северных районах края прогнозируется ухудшение погодных условий.

Ожидаются дожди, местами сильные, ветер на побережье Охотского моря усилится до 15–20 метров в секунду. Из-за этого в ряде районов ухудшится паводковая обстановка.

Между тем транспортное сообщение с поселком Софийск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края было прервано из-за разлива рек, повредившего 11 мостов.

В администрации района рассказали, что повреждения зафиксировали на дороге от поселка Шахтинск до поселка Софийск, по которой осуществляется связь с районным центром — Чегдомыном.

«Там около 500 человек местного населения и порядка 700 вахтовиков, работающих на золотодобывающем предприятии», — сказал ТАСС представитель администрации.

Предполагается, что работы по восстановлению сообщения будут вестись сутки-двое. В поселении, как уточнили в администрации, есть запас продуктов и медикаментов. Других подтоплений в районе нет.

2 августа стало известно, что больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженностью 468 км пострадали в Амурской области из-за наводнения и дождевых паводков.

25 июля на территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. Паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи, который были отключены ради безопасности населения.

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