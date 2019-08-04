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В Приамурье остаются подтопленными 36 населенных пунктов

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Фото: 28.mchs.gov.ru
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В Амурской области остаются подтопленными 36 населенных пунктов, за сутки вода ушла из пяти.

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Как сообщает в воскресенье, 4 августа пресс-служба правительства региона, затопленными остаются 13 районов и 1 городской округ. При этом в воде находятся 92 жилых дома, 835 придворовых территорий, 350 дачных участков и более 40 участков автодорог.

Без электроснабжения — семь населенных пунктов в Мазановском районе. Всего эвакуировано 2 тыс. 593 человека, в пунктах временного размещения находятся 339 человек. Остальные проживают у родственников.

В свою очередь, в Иркутской области подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек в восьми населенных пунктах. При этом в пяти селах с населением 1318 человек нет электроснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

Также вода стоит в 667 приусадебных участков, трех социально значимых объектах. Кроме того, затоплен автомобильный мост и 11 участков автодорог. В то же время уровень воды в реки Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической отметки в 7 м и составил 697 см.

2 августа стало известно, что больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженностью 468 км пострадали в Амурской области из-за наводнения и дождевых паводков.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. 28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка.

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