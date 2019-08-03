Мутко раскритиковал иркутские власти за медленную ликвидацию паводка

Российский вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на муниципальные власти Иркутской области из-за неудовлетворительной работы по ликвидации паводка. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает «РИА Новости».

В ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Нижнеудинске вице-премьер обвинил местных чиновников в том, что они тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов, а никто из пострадавших, чье жилье признали непригодным, пока не переехал в новые дома.

«Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя», — призвал Мутко, отметив, что процесс простаивает из-за глав муниципальных образований.

В беседе с журналистами вице-премьер сообщил, что только в Нижнеудинске обследовано 80% пострадавших домов, но собственники получили лишь 10% актов о состоянии недвижимости. На основании этих документов принимается решение о капитальном ремонте или переселении жильцов, уточняет ТАСС.

Накануне Мутко поручил властям региона и населенных пунктов ускорить процесс обеспечения новым жильем людей, потерявших кров во время наводнения. «Это нужно быстрее делать, просто вчера», — заявил он, добавив, что люди пребывают в растерянности.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.