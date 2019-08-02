Уровень реки Амур приблизился к дачным участкам в Хабаровске

На левобережье Хабаровска дачники начали спасать свой урожай от приближающейся воды. По данным Дальневосточного УГМС на 2 августа 2019 года, уровень Амура возле города достиг отметки в 391 см. Вода поднялась на 22 см за сутки.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в ближайшие двое суток ожидается дальнейший подъем еще на 60–70 см. Гидрологи прогнозируют, что к 8–10 августа воды Амура у Хабаровска будут находиться на значениях 580–630 см.

По словам спасателей, у дачников осталась пара дней, чтобы выкопать, собрать урожай и вывести свои вещи на теплоходах. Они рекомендуют людям покинуть зону подтопления, не создавая угрозу своей жизни.

Прибывающая вода заполняет собой сухие протоки и внутренние озера островных территорий, тем самым отрезая пути к участкам, товариществам, улицам. Она уже зашла на островные территории города: острова Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

В готовности к последствиям подтопления находятся подразделения МЧС и территориальные подсистемы РСЧС. Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Ранее в регионе ввели режим ЧС.