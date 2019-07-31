Паводки придут в Еврейскую автономную область в августе

После обильных осадков на реках Амурской области сформировались паводки с затоплением поймы на глубину 3,0-4,0 м, населенных пунктов, дорог, мостов, линий связи, ЛЭП. При смещении паводков на Амур в августе ожидаются высокие уровни воды на реках Еврейской АО и Хабаровского края.

Уровень реки у села Ленинское ЕАО 5-6 августа может достигнуть 850–920 см, при опасном для этой местности уровне в 850 см, у села Нижнеспасское 7-8 августа уровень на 40–80 см превысит опасный уровень в 500 см, передает ИА ЕАОMedia со ссылкой на Хабаровский Гидрометцентр.

Как сообщалось 26 июля, ситуацию контролируют специалисты. Осуществляется мониторинг метеоусловий на территории северных провинций КНР и оценивается их возможное влияние на повышение уровня воды в реке Сунгари и, как следствие, уровни воды в реке Амур у поселка Ленинское.

Силы и средства ГУ МЧС перевели в состояние повышенной готовности 16 июля из-за неблагоприятных погодных явлений.