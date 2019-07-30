В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за паводка

Уровень Амура возле Хабаровска поднялся до опасных 311 сантиметров. На этой отметке начинается выход реки на пойму. Ожидается, к 8–10 августа уровень Амура может достигнуть 630 см. Тогда в воде окажутся 180 домов и более 4 тыс. дачных участков. В Хабаровском крае введен режим ЧС. В Амурскую область гребень паводка должен пройти 4 августа. Пока на Дальнем Востоке остаются подтопленными 33 населенных пункта: 626 домов и более тысячи приусадебных участков. Эвакуированы 2 тыс. жителей.