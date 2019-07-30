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Пострадавшие от паводка в Приамурье курильщики получат сигареты

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Тупиков
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Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, доставят сигареты, сообщила во вторник, 30 июля, заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко.

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По ее словам, просьбу местных жителей исполнили спонсоры.

В понедельник жители села Углового Мазановского района Амурской области, которые из-за паводка отказались эвакуироваться и решили переждать большую воду на сопке, указали в списке необходимых им продуктов сладости и сигареты. После этого губернатор Приамурья Василий Орлов призвал в первую очередь обеспечивать людей необходимым и посоветовал жителям села бросить курить.

«Мы подняли инструкции, методические рекомендации по определению потребностей в период ЧС. Относительно сигарет такая строка имеется... Есть там определенная норма. В настоящее время они (сигареты) не приобретены, а оказана спонсорская помощь», — цитирует Величко «РИА Новости».

Она уточнила, что курящему человеку положено 0,5 пачки сигарет в день.

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, вызванного ливнями. 11 населенных пунктов оказались затопленными, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Селемджинском и Мазановском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, включая 380 детей.

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