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Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить курить

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал не допускать «перегибов», комментируя просьбу отказавшихся от эвакуации жителей села Угловое привезти в затопленные районы сигареты. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости».

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«Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись», — подчеркнул он.

По словам Орлова, людям, отказавшимся эвакуироваться, нужно предоставить необходимый минимум продуктов, а также обеспечить их безопасность. «На этом всё, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — заключил он.

По данным «Федерального агентства новостей», помимо сигарет люди включили в список необходимого печенье.

Ранее 29 июля сообщалось, что продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Приамурья. Данное решение приняли в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС под председательством губернатора Орлова, его поддержал прокурор области Руслан Медведев.

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, вызванного ливнями. 11 населенных пунктов оказались затопленными, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Селемджинском и Мазановском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, включая 380 детей.

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