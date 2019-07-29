Губернатор Приамурья призвал разбивать фактами фейки о паводке

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал фотографировать доставку продуктов в затопленные районы и пофамильно переписать всех, кто отказался от эвакуации, чтобы «фактами разбивать» фейки. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по ЧС.

«В соцсетях идут фейки о том, что люди сидят непоенные, некормленые и этих людей там несметное количество. Фейки нужно только фактами разбивать. Поэтому фотографируйте, переписывайте», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 29 июля сообщалось, что продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Приамурья. Данное решение приняли в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС под председательством губернатора Василия Орлова, его поддержал прокурор области Руслан Медведев.

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, вызванного ливнями. 11 населенных пунктов оказались затопленными, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Селемджинском и Мазановском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, включая 380 детей.