В районе Амурской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Амурской области на территории города Зея и прилежащего к нему района ввели режим ЧС, сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 22 июля.

Накануне в Зейском районе прошел сильный дождь, а в самом городе за 12 часов выпало около 60 мм осадков. Из-за ливня произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов, размыло дороги.

По информации метеорологов, уровень воды в местной реке Правый Уркан поднялся до 285 см. Ожидается, что из-за осадков он увеличится на 3,5–4 м и 23 июля достигнет отметки 640–700 см, что представляет опасность. Также специалисты предупреждают о вероятном подтоплении низин, не защищенных дамбой, и подъездных дорог.

К настоящему моменту в населенных пунктах, находящихся под угрозой подтопления, имеется запас продовольствия и медикаментов на срок до 10 суток автономного пребывания. Для оказания помощи населению на место выехали спасатели.

Ранее в июле в МЧС предупредили о возможных паводках на Дальнем Востоке в связи с выходом 22 и 23 июля двух циклонов из Монголии и Китая. Ожидаются сильные ливни, грозы и ветер до 15–20 м/с.