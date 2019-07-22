Синоптики рассказали о погоде на 22 июля

Жителей Москвы в понедельник, 22 июля, ожидает жаркая погода с переменной облачностью. Как сообщает Гидрометцентр России, столбики термометров покажут отметку в +24...+26 градусов, скорость ветра составит 2–7 м/с.

В городе ожидается переменная переменная облачность, местами могут пройти дожди, пишет «Газета.ру». По области также прогнозируются небольшие осадки, пишет RT.

Ранее в июле заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется. Кроме того, наибольшее выпадение осадков в конце месяца ожидается 23 и 26 июля.