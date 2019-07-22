Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля

В конце июля жителей столичного региона ожидают по-настоящему дождливые дни. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Наибольшее выпадение осадков в городе ожидается 23 и 26 июля. При этом температура воздуха, предположительно, составит от 22 до 25 градусов тепла на всей предстоящей неделе, пишет агентство городских новостей «Москва».

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что как минимум до конца июля жара в московский регион не вернется.