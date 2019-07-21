В Краснодаре затопило 29 улиц из-за ливня
В Краснодаре из-за затяжного дождя затопило 29 дорог и придворных территорий жилых домов, передает 21 июля ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Дождь в городе идет с утра воскресенья. Подтоплены парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы жилых комплексов практически во всех районах города. Кроме того, затруднено движение трамваев.
«По состоянию на 18:00 мск в Краснодаре вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий», — говорится в сообщении регионального МЧС. В ведомстве добавили, что уровень воды составляет 10–20 см, пишет «Федеральное агентство новостей».
В настоящий момент в Краснодаре работают 23 единицы водооткачивающей техники.
26 мая стало известно, что жители Краснодара устроили заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.