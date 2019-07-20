В МЧС предупредили о возможных паводках на Дальнем Востоке

Подразделения МЧС России в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях в субботу, 20 июня переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тайфуна «Данас».

В ведомстве отметили, что в связи с выходом 22 и 23 июля двух циклонов из Монголии и Китая на территории Дальневосточного федерального округа ожидаются сильные ливни, грозы и ветер до 15–20 м/с.

«В связи с выпадением обильных осадков имеется вероятность формирования дождевого паводка с резким повышением уровня воды», — говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что с учетом рисков в МЧС были разработаны модели развития обстановки. Проводится контроль изменения динамики уровней воды на реках региона.

Кроме того, в Еврейской автономной области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора региона Александра Левинталя. В ходе встречи были уточнены задачи главам муниципальных образований, руководителям управлений и ведомств в случае ухудшения обстановки на территории области.

По данным ведомства, в готовности находятся аэромобильные группировки общей численностью более 8,4 тыс. человек и 2,9 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России свыше 1450 человек и 350 единиц техники.

13 июля сообщалось, что на западе Тывы, в поселке Хондергей, паводок подтопил 80 придомовых территорий.