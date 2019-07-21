Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, ширина образовавшегося провала около 10 м, как и длина, глубина ямы до 2 м. В результате происшествия пострадали два человека.

Как пишет РЕН ТВ, на данный момент участок трассы Чита-Хабаровск закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дороги.

17 июля сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края на минерализованной полосе перевернулся внедорожник «УАЗ». Погиб один человек.