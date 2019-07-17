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Мужчина погиб в ДТП на противопожарной полосе в Хабаровском крае

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В Николаевском районе Хабаровского края на минерализованной полосе перевернулся внедорожник «УАЗ». Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по краю.

Авария произошла во вторник, 16 июля, на противопожарной минерализованной полосе в районе ключа «Сельдевый». По данным ГИБДД, водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась, пишет ИА AmurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «УАЗа» получил различные травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ожидает суда 36-летний администратор автомойки. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека

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