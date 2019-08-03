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Режим ЧС из-за паводка ввели в поселке в Югре

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Фото: 86.mchs.gov.ru
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Власти Березовского района ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории поселка Саранпауль, где из-за повышения уровня воды в реке подтоплены пять жилых домов.

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Как сообщается на сайте районной администрации, вода в реке Ляпин поднялась после продолжительных дождей. «...Установить с 18.00 (16.00 мск) 2 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Саранпауль до особого указания», — распорядились местные власти.

В конце июля единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района предупредила, что подъем уровня воды в реке Ляпин привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.

Накануне в Еврейской автономной области также был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Левинталь. За последние сутки наблюдается рост уровней воды Амура от 25 до 42 см.

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