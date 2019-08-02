Режим ЧС ввели на всей территории ЕАО из-за паводка

В Еврейской автономной области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Левинталь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО, решение о введении режима ЧС было принято для предупреждения негативных последствий паводка на Амуре и малых реках региона.

За последние сутки наблюдается рост уровней воды Амура от 25 до 42 см. Подтоплений жилых домов не зафиксировано, пишет ИА ЕАОMedia.

31 июля сообщалось о том, что после обильных осадков на реках Амурской области сформировались паводки с затоплением поймы на глубину 3,0–4,0 м, населенных пунктов, дорог, мостов, линий связи, ЛЭП. При смещении паводков на Амур в августе ожидаются высокие уровни воды на реках Еврейской АО и Хабаровского края.