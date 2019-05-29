Режим чрезвычайной ситуации ввели в Облучье ЕАО из-за паводка

В Облучье Еврейской автономной области резко поднялся уровень воды в верховьях рек и на малых водотоках. Сейчас подмыто четыре моста через реки Хинган и Красавчик — три автомобильных и один пешеходный.

Ведется восстановление разрушенных участков дамбы, сообщает ИА ЕАОMedia. Объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории Облученского городского поселения. Все службы находятся в состоянии готовности.

Власти призывают жителей и гостей города скорректировать свои планы на период возможного подтопления.