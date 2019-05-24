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Мост через реку в Республике Алтай смыло паводковыми водами

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Переправа через реку Малый Ильгумень частично разрушена в Онгудайском районе Республики Алтай. Отрезаны от внешнего мира жители двух десятков домов села Хабаровка. Повреждена линия связи и опоры линий электропередачи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС РФ.

Паводковая ситуация усложнилась после обильного снегопада и дождей с 14 по 16 мая в горах. Уровень воды продолжает повышаться. «На Катуни в районе Чемала вода заметно прибавилась — на 303 см за сутки (до критического уровня остается около 3,5 м), в районе Тюнгура в верховьях Катуни — на 61 см за сутки», — подчеркивается в сообщении.

Как передает altapress.ru, в селе Усть-Кумир подтопило два жилых дома и пять домовладений. Из-за повреждения автомобильного моста без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка.

Спасатели рекомендуют жителям зоны возможного подтопления принять меры для сохранения имущества. Мониторинг ситуации продолжается.

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