В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в похолодание в ночные часы до минус 1-3 градусов ожидается в Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

При этом обильные дожди с грозами возможны в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области, на Алтае и в Чечне.

В Москве до середины недели сохранится теплая погода без осадков. В понедельник, 20 мая, воздух прогреется до 25 градусов, пишет «Российская газета».

Во вторник будет облачно, днем +23…+25 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 7-12 градусов.

29 мая возможен небольшой дождь и до плюс 27 градусов.

Ветер также юго-западный, слабый.

На Камчатке, в Бурятии и Астраханской области сохраняется высокая пожароопасность.

На Дальнем Востоке днем плюс 13-18 . До минус пяти градусов ночь в Якутии. Днем возможно потепление до плюс 11.