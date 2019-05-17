Синоптики предупредили москвичей о новой волне непогоды

На следующей неделе в Москве ожидается новая волна непогоды и дождей. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас столица находится в зоне комфортной антициклональной погоды. В понедельник, 20 мая также будет солнечно, температура воздуха составит около +20 градусов, но уже со вторника, 21 мая, ожидаются облачность и дожди, а также умеренное похолодание: в ночное время столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В среду, 22 мая, температура воздуха составит +20 градусов. Осадки прогнозируются слабые и умеренные, ливней не ожидается, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает «Москва 24», в ближайшие выходные 18 и 19 мая ожидается теплая погода, соответствующая майским характеристикам. По прогнозам, осадков не будет, температура воздуха составит от +8 градусов ночью и до +20 градусов днем.

15 мая сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и заморозках в мае в Европейской части России.