МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России

Заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях в пятницу, 17 мая. Об этом сообщают региональные управления МЧС.

В отдельных районах Костромской области ночью 17 и 18 мая температура воздуха опустится от минус 1 до минус 3 градусов. В Ивановской области ночью и утром 17 мая ожидается до минус 2 градусов.

В Смоленской области ночью 17 мая температура составит от плюс 2 до плюс 7 градусов, однако к утру она будет от 0 градусов до минус 2 градусов. Такая же погода в утренние часы ожидается в Ярославской области.

Ранее синоптики предупредили, что солнечная и жаркая погода в Европейской части России в середине мая закончится. В ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Похолодание придет и на Урал. В Свердловской области возможно до минус пяти градусов. В Кемеровской области ожидается мокрый снег.