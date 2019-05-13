Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«13 и 14 мая будет хорошая майская погода, выше нормы на 2–3 градуса, прогнозируется около 18–23 градусов днем и около 10 градусов ночью. При этом будут кратковременные локальные дожди», — цитирует специалиста ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что также возможны грозы. По его словам, атмосферное давление в Москве в течение недели будет слегка повышенным, около 750–754 мм рт. ст., отметив, что нормальное давление составляет 748 мм.

В апреле Вильфанд посоветовал садоводам повременить с посадкой картошки и отложить ее на конец второй десятидневки мая, так как до этого погода может быть неустойчивой.