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Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«13 и 14 мая будет хорошая майская погода, выше нормы на 2–3 градуса, прогнозируется около 18–23 градусов днем и около 10 градусов ночью. При этом будут кратковременные локальные дожди», — цитирует специалиста ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что также возможны грозы. По его словам, атмосферное давление в Москве в течение недели будет слегка повышенным, около 750–754 мм рт. ст., отметив, что нормальное давление составляет 748 мм.

В апреле Вильфанд посоветовал садоводам повременить с посадкой картошки и отложить ее на конец второй десятидневки мая, так как до этого погода может быть неустойчивой.

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