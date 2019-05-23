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Паводок ожидается в Алтайском крае из-за осадков

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Уровень воды в реке Катунь продолжает расти из-за обильных осадков в Алтайском крае. МЧС прогнозирует подтопление территорий рядом с селом Сростки.

По данным экстренных служб, уровень реки Бия в районе Бийска за сутки вырос на 44 см, в Чарыше вода поднялась на 138 см. В селе Чарышское подтопило восемь приусадебных участков. Кроме того, вода разлилась в реке Малый Ильгумень на территории Республики Алтай. Там вода едва не размыла участок трассы Р-256 «Чуйский тракт».

В связи с возможным разрушением подъездных путей ограничено движение транспорта по мосту через Чарыш в Усть-Кумире. Об этом сообщает altapress.ru.

МЧС рекомендует жителям зоны возможного подтопления принять меры для сохранения имущества.

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