Новый мост построят на Кубани взамен разрушенного при паводке

Новый мост для автомобилей и пешеходов построят в Туапсинском районе Краснодарского края. Прежняя переправа была разрушена во время дождей в 2018 году.

Смытый мост был полностью демонтирован. Новая переправа расположится всего в 2 м от старой. На месте завершают монтаж металлоконструкции, вскоре рабочие приступят к бетонированию и установке ограждений. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Длина моста составит около 60 м, а его ширина превысит 3 м.

Осенью на месте поврежденной переправы был установлен тяжелый механизированный мост. Весной опоры моста были повреждены из-за подъема воды в результате дождей, а сам мост просел.