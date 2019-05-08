Прямой эфир

Новый мост построят на Кубани взамен разрушенного при паводке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый мост для автомобилей и пешеходов построят в Туапсинском районе Краснодарского края. Прежняя переправа была разрушена во время дождей в 2018 году.

Смытый мост был полностью демонтирован. Новая переправа расположится всего в 2 м от старой. На месте завершают монтаж металлоконструкции, вскоре рабочие приступят к бетонированию и установке ограждений. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Длина моста составит около 60 м, а его ширина превысит 3 м.

Осенью на месте поврежденной переправы был установлен тяжелый механизированный мост. Весной опоры моста были повреждены из-за подъема воды в результате дождей, а сам мост просел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост через канал Княжегубской ГЭС реконструируют к осени
Мост на остров Канта в Калининграде построят к лету 2020 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017