Мост на остров Канта в Калининграде построят к лету 2020 года

Мост с улицы Гюго на остров Канта в Калининграде начнут строить в четвертом квартале 2019 года. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии. Объект должен открыться к туристическому сезону 2020 года.

На проект в этом году потратят 40 млн рублей из местного бюджета. Пешеходный мост через Преголю в качестве обременения должен возвести инвестор гостиницы «Ластадие» на улице Гюго, передает Калининград.Ru. Со стороны острова Канта разместят опоры с подъёмным механизмом с электромотором. Стоимость создания моста оценивается в 95 млн рублей.

Напомним, в конце 2017 года Алиханов говорил, что региональные власти планируют восстановить биржевой мост за свой счет. Всего же в рамках проекта «Музейный квартал» в Калининграде хотят построить три моста до 2024 года: у Кенигсбергской биржи, рядом с Музеем Мирового океана и у спорткомплекса «Юность». Экспонатами музея хотят сделать исторические элементы двухъярусного моста.