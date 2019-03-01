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Уникальный мост 1920-х годов в Калининграде может быть разрушен

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Представители общественных организаций Калининграда обратились к властям с просьбой изменить проект реконструкции улицы Дачной. Они утверждают, что во время ремонта может быть разрушен старый немецкий мост, построенный в 1920-х годах.

О проблеме на заседании комиссии Общественной палаты рассказал архитектор Олег Ли. По его словам, конструкция не имеет аналогов. Он предложил немного изменить проект реконструкции, чтобы не демонтировать мост. Больших финансовых затрат на это не потребуется, уверен специалист.

Архитектор предложил в дальнейшем использовать немецкий мост для передвижения пешеходов и велосипедистов и передать его на баланс какого-либо музея.

Как поясняет Калининград.Ru, ранее общественники просили включить уникальный мост в перечень объектов культурного наследия. По проекту реконструкции улицы конструкцию должны снести.

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