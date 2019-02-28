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Участники акции «Сирийский перелом» проедут по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Участники передвижной военно-патриотической акции «Сирийский перелом» проедут на автобусе по Крымскому мосту, в то время как железнодорожный эшелон доставят в Крым на пароме через Керченский пролив. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что с 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и оружия, доставленных из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.

На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены патриотические мероприятия. На импровизированной сцене одного из железнодорожных вагонов выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей, передает ТАСС.

На территории Южного военного округа выставку уже посетили жители Ростова-на-Дону и Краснодара.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

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