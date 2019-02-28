Выставку акции «Сирийский перелом» посетили около 10 тыс. ростовчан

Передвижную выставку вооружения и техники военно-патриотической акции «Сирийский перелом» посетили около 10 тыс. военнослужащих и жителей Ростова-на-Дону.

Старт акции в городе дал заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Владимир Жаров. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители местных органов власти, молодежных и патриотических движений, военнослужащие и члены их семей, а также жители и гости города.

Как сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев, посетители мероприятия увидели тематические секции, выступление творческих коллективов, Ансамбля песни и пляски ЮВО.

Среди продемонстрированной техники были бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», минометный комплекс 2С12 «Сани», стрелковое оружие. Для гостей приготовили солдатскую кашу.

Следующая остановка передвижной выставки «Сирийский перелом» состоится 28 февраля в Краснодаре на железнодорожной станции «Краснодар-1». Всего поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU. В качестве экскурсоводов выступают российские военные, принимавшие участие в военной операции в Сирии.

Уникальный железнодорожный состав проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Он преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне стало известно, что Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии. Дополнительных подробностей по работе группы не сообщалось.