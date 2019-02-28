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Российский корабль протаранил мост в Пусане

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Капитан судна РФ, протаранившего мост в Южной Корее, был пьян.

ЧП произошло в порту города Пусан. Нос грузового Seagrand столкнулся с краем оживлённой автомагистрали. Судно приподняло дорожное полотно и повредило участок между опорами.

Корабль эвакуировали на безопасное расстояние. По данным СМИ, при столкновении никто не пострадал.

 

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