Российский корабль протаранил мост в Пусане

Капитан судна РФ, протаранившего мост в Южной Корее, был пьян.

ЧП произошло в порту города Пусан. Нос грузового Seagrand столкнулся с краем оживлённой автомагистрали. Судно приподняло дорожное полотно и повредило участок между опорами.

Корабль эвакуировали на безопасное расстояние. По данным СМИ, при столкновении никто не пострадал.