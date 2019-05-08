Мост через канал Княжегубской ГЭС реконструируют к осени

В Мурманской области к осени этого года планируют завершить реконструкцию моста через канал Княжегубской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Упрдора «Кола».

После завершения работ мост будет иметь две полосы движения по 4 м каждая. Также будут обустроены тротуары с обеих сторон шириной по 1,5 м, автоподходы третьей категории, освещение. Мост будет рассчитан на современные нагрузки, пишет ИА «Би-порт».

Сейчас на трассе «Кола» завершаются работы по капитальному ремонту участка протяженностью 16 км, а также продолжается реконструкция участка в 33 км. В общей сложности в текущем дорожно-строительном сезоне планируют провести работы на 36 км.

Помимо этого, осенью планируют начать реконструкцию Кольского моста. Работы продлятся до 2021 года.