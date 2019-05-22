Дорога разрушилась в Коми из-за паводка

В Республике Коми из-за прохождения паводка разрушился участок автодороги Ижма–Мохча от дороги Ираёль – Ижма – Усть-Цильма. Было введено ограничение движения по этому участку для всех транспортных средств, сообщает Минстрой республики.

По данным «УправтодорКоми», произошел значительный подъем уровня воды на реке Ижме в период прохождения паводка. В результате произошло разрушение дорожного покрытия. Специалисты учреждения сформировали комиссию для оценки объемов разрушений и определения мер по их устранению, пишет ИА «Комиинформ».

Восстановительные работы будут проведены после спада уровня воды на реке.

В «УправтодорКоми» также отметили, что в этом году состоится электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение капитального ремонта автодороги Ижма–Мохча от дороги Ираёль – Ижма – Усть-Цильма. Завершить его необходимо будет в 2020 году.