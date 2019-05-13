Паромную переправу готовят к запуску в Коми

Паром начнет работу на Аныбской переправе в Республике Коми 18 мая. Установка понтонного моста запланирована на более поздний срок.

О подготовке паромной переправы сообщила администрация Корткеросского района. Паром начнет перевозку автотранспорта уже на этой неделе. Установка понтонного моста произойдет после спада воды в реке в конце мая или начале июня. Об этом пишет ИА «Комиинформ». На данный момент в реке Вычегде подъем воды составляет до 35 см.

В администрации уточняют, что переправа необходима не только жителям Корткеросского района. От работы переправы зависят также жители населенных пунктов Аныб, Деревянск и Руч в Усть-Куломском районе.