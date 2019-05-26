Частные хозяйства в Брянске затопило во время ливня

На Бежицкий район Брянска 25 мая обрушился ливень. В зону подтопления попали частные дома на улицах Болховской, Куйбышева, Ульянова, Камозина, Орловской.

Интернет-газета «Брянские новости» отмечает, что имущество многих местных жителей сильно повреждено. Вода заполнила не только огороды, но даже жилые комнаты. Погибла часть урожая. Среди людей пострадавших нет.

Как сообщалось 15 мая, в Казани прошел дождь, который был немногим сильнее обычного. По традиции проспект Победы вновь затопило. Причиной в очередной раз стали неработающие ливневки.