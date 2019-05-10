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В ГУМе протекла крыша после дождя

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Фото: РЕН ТВ
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Крыша ГУМа не выдержала ливня, который уже почти сутки льет над Москвой. Очевидцы выложили в соцсети кадры, где с потолка главного универсального магазина течет вода. Последствия потопа видно на лестницах торговой площадки.

Вечером 9 мая в Москве началась сильная гроза со штормовым ветром, прошел ливень. В результате непогоды из-за падения деревьев пострадали не менее 8 человек. В некоторых столичных парках пришлось выборочно проводить эвакуацию людей.

8 мая в столице также шел сильный ливень. Менее чем за сутки выпало 25% месячной нормы дождей, которая в мае составляет 51 мм.

В ночь на 10 мая синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха составит 14–16 градусов тепла. Порывы ветра усилятся и могут достигать 17 м/с.

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