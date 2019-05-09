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Синоптики назвали причину отмены воздушной части парада в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Причиной отмены воздушной части парада Победы в Москве 9 мая стала низкая слоистая облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная, 10-балльная, облачность, чьи нижние края провисали до 90–150 м. Он подчеркнул, что такая ситуация «поставила крест» на безопасном групповом полете.

При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной, не ниже 300–600 м.

«Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 м, в крайнем случае могут снизиться до 300 м, самолеты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», — цитирует специалиста РБК.

Ранее сообщалось, что воздушную часть парада было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений.

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