МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

В среду, 8 мая, в Москве ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами 13–18 м/с, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«Главное управление МЧС России по Москве рекомендует пешеходам быть осторожнее, на улице обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Также рекомендации дали автомобилистам. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее 8 мая синоптики предупреждали, что в ближайшие сутки в столице выпадет до 30% месячной нормы осадков. Температура воздуха днем в Москве составит +21…+23 градуса, пишет «Газета.ру».