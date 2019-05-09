Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 и 10 мая

В Москве 9 мая объявлен «желтый», потенциально опасный уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Период предупреждения — с 21:00 9 мая в течение 24 часов», — говорится в сообщении.

В московском регионе днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура ожидается от +25 градусов до +27 градусов, ветер — до 15 м/с.

В ночь на 10 мая будут кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха составит +14 — +16 градусов. Порывы ветра усилятся и могут достигать 17 м/с.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что вторник, 7 мая, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Днем воздух в столице прогрелся до +24,8 градуса.